Debat: Jule- og nytårshilsen

Læserbrev: Så går 2017 på hæld, og det er tid til et tilbageblik. For Nye Borgerlige har det været et godt år, også selv om vi kun blev repræsenteret i en kommune.

Vi er i Nye Borgerlige fuldt bevidste om, at "Rom ikke blev bygget på en dag", og vi kæmper alle videre for vore børn, børnebørn og oldebørn.

Som borger er man efter hånden blevet helt rundtosset, særligt her i julemåneden hvor vi oplever et cirkus uden lige om finansloven, men mon ikke LA og DF kommer ned fra juletræet, for ingen af de to partier er efter de sidste meningsmålinger, interesserede i et folketingsvalg lige nu.

Skatteaftalen som forhandles i disse dage har en værdi af cirka 11 milliarder kroner. Og når man sætter de 11 milliarder kroner op mod de samlede offentlige udgifter på over 1100 milliarder kroner, må det stå klart for enhver, at selvfølgelig er der råd, blot man har viljen. Men, men, men, det såkaldte borgerlige DF har ikke viljen. Det er absurd, al den stund at skattereformen netop også tilgodeser de lavestlønnede, som DF hævder at tale på vegne af.

Når vi så ser på de lappeløsninger, som DF har opnået de seneste 20 år på migrationsområdet, så er det faktisk gået ad Pommern til. Hvis man tvivler på mine ord, så kan jeg anbefale at tage ud og tale med de ældre beboere i Vollsmose, Gjellerupplanen, Mjølnerparken, Motalavej i Korsør og Askerød i Hundige. Bander hærger og parallelsamfund stortrives. Fang dem, døm dem og smid dem ud til afsoning i et ungarnsk eller polsk fængsel. Det er faktisk muligt i dag, og de skal aldrig ind i Danmark igen.

Tager vi de mere positive briller på, er det glædeligt at næsten alle kommunalpolitikere lovede bedre vilkår for vore ældre og børn og unge. Det bliver spændende at følge, om de lever op til valgløfterne.

Alle borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune ønskes en glædelig jul samt et sundt og lykkebringende 2018.