Det kører ret godt for København Håndbold. Holdet fører kvindernes bedste liga, og i den kommende weekend skal det spille Final-4-stævne i Santander Cup.

Modstanderen i semifinalen, der spilles fredag, bliver Aarhus United, og på papiret burde HTH Go Ligaens nummer 10 være en overkommelig modstander.

Men København Håndbolds cheftræner, Claus Mogensen, er dog ikke helt tryg ved holdets forberedelser til stævnet.

- Vi synes, vi har en god chance for at vinde kampen, men vores forudsætninger er helt anderledes, end de var for halvanden måned siden, siger cheftræneren.

- Dengang vidste vi, at vi var godt kørende, og vi vidste, hvor vi havde hinanden i forhold til sammenspillet. Nu har vi så haft halvanden måned, hvor fem stamspillere ikke har trænet med os. Så vi er lidt usikre på, hvor vi står.

Fem spillere fra København Håndbold har været med til VM i Tyskland, og det har betydet, at hele truppen tirsdag trænede sammen for første gang i halvanden måned.

Som førerhold i ligaen er det oplagt at kalde København for favorit til at vinde Final-4-stævnet, der spilles i Silkeborg.

Men cheftræneren vil gerne dele den rolle med to af de andre tre hold, nemlig FC Midtjylland og Team Esbjerg.

- Der er tre hold, der ligger meget lige. Og Aarhus United er outsideren. Jeg ved ikke, om vi er favoritter, men vi er en af favoritterne.

- Der er heller ingen tvivl om, at vi kommer til den her turnering med en ambition om at vinde det hele, siger træneren.

København Håndbold blev dannet i 2013, og allerede i den seneste sæson var klubben tæt på at vinde mesterskabet, men måtte til sidst se det gå til Nykøbing Falster Håndbold.

Dermed vil en sejr i Santander Cup kaste klubbens første trofæ af sig. Det er en ekstra gulerod, fortæller Claus Mogensen, men klubben har endnu større planer.

- Det vil betyde rigtig meget at vinde klubbens første trofæ.Vi er en ung klub, og der er ikke nogen tvivl om, at ambitionsniveauet er at vinde trofæer.

- Men vi følger en ambition, der hedder, at vi i 2020-2021 er blandt Europas bedste klubber på niveau med dem, der spiller Final-4 i Champions League.

- Så det er målet, men vi vil rigtig gerne vinde noget undervejs, og det kunne da være fedt at begynde på det om et par dage.

I den anden semifinale mødes FC Midtjylland og Team Esbjerg. Finalen spilles lørdag.