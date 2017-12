Politik

- Det ser ud til, at Fredericia er på rette spor. Der er stadig udfordringer, men vi har nogle politikere, som har sat en retning. Det gør det lettere for os at tage de rigtige skridt, siger han.

Også arbejdsmarkedschef Dennis Mølgaard Hansen synes, at der er grund til at glæde sig.

- Flere er kommet i beskæftigelse, og færre står udenfor arbejdsmarkedet. Jeg anerkender, at nogle stadig venter og er frustreret. Men det store billede viser, at Fredericia har fået det bedre, siger den afgående udvalgsformand, Marianne Thomsen (SF).

- Mange tror, at vi kun har berøring med særligt udfordrede folk, men det er ikke rigtigt: Også folk i helt almindelige jobskifte, er igennem her, siger Dennis Mølgaard.

Jobcentrets status byder på en malstrøm af tal og tendenser. Og materialet er omsiggribende. For eksempel passerer omkring 25 procent af den samlede arbejdsstyrke i Fredericia gennem Jobcentrets system i løbet af et år. I år er der foretaget over 22.000 ekspeditioner.

Undervejs i valgperioden har Jobcentret være kritiseret for ikke at håndtere sager om sygedagpenge nær hurtigt nok. Folk har følt sig glemt eller ignoreret, mens de ventede på et system, der var for langsomt i optrækket. Den kritik kan Dennis Mølgaard godt forstå.

- Vi har haft et problem med at få afviklet samtaler til tiden. Men det greb politikerne ind overfor: De satte ekstra midler til formålet, hvorefter vi har fået tiderne ned, siger han.

Både han og Marianne Thomsen håber, at kommunen fremover kan tage fat i sygedagpengemodtagerne, allerede inden de bliver syge.

- Mange sygemeldes med stress, depression eller rygproblemer. Mange af den slags problemer er under opsejling over længere tid og kan derfor bremses, inden vedkommende bliver syg. Det håber jeg, at vi bliver bedre til, siger Marianne Thomsen.

Andre har beskyldt kommunen for at stille sig i vejen for, at folk får førtidspension. Men tallene viser, at andelen af førtidspensionister i Fredericia er højere end landsgennemsnittet og en del højere end i både Kolding og Vejle.

- Vi har ikke noget selvstændigt mål om, at folk ikke må få førtidspension, siger Dennis Mølgaard.

Han bakkes op af Marianne Thomsen, som afviser beskyldninger om kassetænkning.

- Kassetænkning er yt. Desuden griber alle kassesystemerne i dag ind i hinanden, så selv hvis man forsøgte sig med kassetænkning, ville det ikke kunne lade sig gøre, siger hun.