Kloden rundt

Kina: Det kan godt være, at danske skoleelever ind imellem knurrer over at skulle lave lektier. Men så kan de måske tænke lidt på deres kinesiske kolleger. For i Kina ved skoleeleverne godt, hvad de skal lave, når undervisningen er slut. De skal lave lektier. Avisen Folkets Dagblad skriver, at eleverne i grundskolen og mellemskolen i gennemsnit har lavet lektier i knap tre timer hver dag i de seneste tre år. Oplysningerne kommer ifølge avisen fra Afanti, der er en kinesisk undervisningsplatform på internettet. Afanti siger, at de kinesiske elever tidligere brugte en smule længere tid på lektier. Men de bruger stadig tre gange mere tid derhjemme på at knuse matematik og læse pligtlæsning end det globale gennemsnit. (ritzau)