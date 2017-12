Læserbrev: Kære Carsten Jensen. Dit politiske tilhørsforhold og din skarpe pen kan du ikke løbe fra.

I dine ytringer her i avisen den 24. december "Er Jorden flad?", skriver du "får os til at foragte erkendelsesformer, som vi tidligere fandt rigtige" og længere nede "udlændinge, der er så uheldige at opholde sig i vores land". Carsten Jensen, kom ned på jorden igen efter turen i dit politiske univers, og læs i samme avis Birthe Gyldions fine indlæg om integration. Se det er virkelig en julegave, vi har lyst til at pakke ud.