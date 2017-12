Ringe: Julepromillerne rullede tilsyneladende lidt for stærkt indenbords for to midtfynske mænd på City Pub i Ringe tirsdag aften. To gange med blot en times mellemrum måtte en politipatrulje lægge vejen forbi værtshuset for at skabe ro. Første gang, klokken 21.17, skabte en 26-årig mand fra Ringe postyr ved ifølge politiet at skubbe til andre gæster og forsøge at komme i slagsmål. Da politiet kom, tog den voldsomt berusede 26-årige også fat en af betjentene, og mandens adfærd var så truende, at han til sidst blev anholdt og sigtet for brud på restaurationsloven, en forseelse der typisk straffes med bøde.

Blot en time senere måtte ordensmagten igen tjekke ind på City Pub, da en 47-årig mand optrådte aggressivt og højtråbende. Ifølge politirapporten fik den stærkt overrislede mand både fortalt, at "jeg betaler politiets løn", og "jeg har ret til at bestemme, hvor jeg vil være", men trods den svada kunne kulminerede aftenen for den 47-årige med en anholdelse og en sigtelse for at overtræde politiets ordensbekendtgørelse.