Læserbrev: Når jeg ser hylderne med øl, vin og spiritus, er jeg dybt taknemmelig for, at jeg den 2. januar 1992 stoppede 100 procent med drikke alkohol og spise vanedannende benzodiazepinpiller. Min afhængighed af begge var stor. Det er snart 26 år siden.

Hver morgen og aften når jeg børster tænder, spørger jeg mit spejlbillede: "Hvorfor har du det godt i dag, Mogens?" Jeg svarer mit spejlbillede med et glad, stolt smil: "Det er fordi, at jeg er stoppet med at drikke alkohol. Fordi jeg ikke mere lever for at drikke. Men, for at forblive ædru".

Det vil jeg gøre hver eneste dag resten af mit liv. Jeg vil ikke mere byde mig selv et barsk, frustrerende liv med den uhyggelige, ustyrlige drikketrang, abstinenser, blackout, hallucinationer, paranoide tvangstanker, angst, dårlige nerver, depression, maniodepression, delirium, delirium tremens. Et belastende liv for min ekskone, tre børn og familie.

Min kone havde smidt mig ud på grund af druk. Da jeg stoppede med alkohol og benzodiazepiner. Tog ansvar. Så fik de, som jeg, et godt, nyt liv.