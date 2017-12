Kloden rundt

Canada: En ni-årig pige i St. John, hovedstad i den canadiske provins Newfoundland and Labrador, havde et usædvanligt ønske til julemanden. I sneen uden for familiens hus havde hun skrevet: "Julemand, stop her. Læg gaverne og tag min bror med. Julemand, jeg har prøvet. Men broren er den værste". Pigens mor, Jo-Ann Murphy, tog et foto af skriveriet i sneen og spredet det på nettet. Ifølge pigens mor er den bror, som julemanden blev bedt fjerne, ikke sur. Han er 13 år og mener, at det er søsteren, der viser sin humor. Og han er i øvrigt stadig i huset her efter jul, lyder den seneste melding. (ritzau/UPI)