En dement mand fik tidligt onsdag morgen fat i nøglerne til en bil og begav sig ud på Østjyske Motorvej. Han blev såkaldt spøgelsesbilist og var årsag til en farlig situation.

Manden, der er 73 år, kørte mod syd i motorvejens nordgående spor, oplyser Østjyllands Politi.

På det sted, hvor Østjyske Motorvej flettes sammen med motorvejen fra Herning, var det dog nær gået meget galt.

En kvindelig bilist måtte undvige og dreje hårdt til siden, hvilket fik hendes bil til at vælte om i rabatten. Den 44-årige blev kørt til hospitalet, men er sluppet uden alvorlige skader.

Den demente mand kørte videre, men kom på ret kurs på grund af en lastbils manøvre. Samtidig fik politiet via telefon fat i bilisten, der ifølge politiets offentlige døgnrapport virkede "noget forvirret".

Det lykkedes for den 73-årige at køre væk fra motorvejen, men han var ikke i stand til at fortælle, hvor han befandt sig. Han kunne dog give beskrivelser af landskabet og vejen, og med disse oplysninger og på grund af telefonsporing lykkedes det at få lokaliseret bilisten.

Efter cirka tre kvarters forløb kunne en patruljevogn hente manden og køre ham hjem til hustruen i hjemmet syd for Odder. Hun har fortalt, at han åbenbart var stået op om natten og havde fundet bilnøglerne.

I øvrigt skabte en anden dement mand farlige situationer 2. juledag, da han kørte i sneglefart på motorvejen på Vestsjælland, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 68-årige mand kørte cirka 30 kilometer i timen og ledte efter en åbning i autoværnet, så han kunne foretage en u-vending og komme tilbage til Fyn. Han ledte efter sit hjem på det sydvestlige Fyn. Politiet fik stoppet manden, og familien blev tilkaldt.