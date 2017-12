Læserbrev: Første juledag beriger professor dr. theol. Viggo Mortensen fra Ærø os læsere af vor daglige avis med et meget tankevækkende indlæg under rubrikken "Glædelig Jul".

I en tid hvor jul, for de fleste, er stress forårsaget af gaveræs, perfekt outfit og mængder af mad, er det så velgørende at lytte til et menneske, der forstår at sætte julehøjtiden i sit rette perspektiv.

Af hjertet tak, Viggo Mortensen.

Kærlig hilsen og fortsat god jul.