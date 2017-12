Manglende turisme i Gaza har tvunget en zooejer til at sætte tre løveunger til salg for at få råd til foder.

Ejeren af en privat zoologisk have i Gazastriben vil sælge tre af sine løveunger for at få råd til at købe mad til de andre dyr i haven.

For hver unge forlanger zooejer Muhammed Juda 3500 dollar svarende til knap 22.000 kroner. Det fortæller han til nyhedsbureauet dpa.

Muhammed Juda håber, at pengene for løveungerne kan forhindre en lukning af den zoologiske have, der ligger i Rafah i den sydlige del af det palæstinensiske område.

- Der er ingen turisme i Gaza og meget få mennesker besøger dyreparken, siger Juda.

Muhammed Juda fortæller videre, at han har brug for omkring 1000-1500 shekel - cirka 1800-2700 kroner - om dagen for at kunne fodre dyrene i haven.

Løveungerne, som han har sat til salg, er to måneder gamle og født af løver, der bor i den zoologiske have.

Sidste år reddede internationale dyreorganisationer de sidste 15 tilbageværende dyr i en anden zoologisk have i byen Khan Yunis i den sydlige del af Gaza. I den zoologiske have, som organisationerne beskrev som den værste i verden, var adskillige dyr sultet ihjel.

Den zoologiske have i Khan Yunis åbnede i 2007 og lukkede for offentligheden i 2014 på grund af risikoen for blandt andet bombeangreb. Dyrene blev efterladt i beskidte bure til sultedøden.

- Ejerne af haven var kendt for at udstoppe de døde dyr og vise dem frem i bure sammen med levende dyr i et forsøg på at øge antallet af besøgende, fortalte en talsmand for organisationen Four Paws til Independent sidste år efter redningsaktionen.

Blandt de dyr, der blev reddet, var en bengalsk tiger, fem aber, to emuer og et hulepindsvin.

En igangværende konflikt og en årtier lang blokade af Israel har ført til elendige forhold i Gazastriben.