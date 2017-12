To personer blev indlagt til observation for røgforgiftning, da der tirsdag aften opstod brand i et parcelhus i Faaborg. Indsatsleder roser brandfolkene for fornemt røgdykkerarbejde, som begrænsede skaderne.

Faaborg: Det var formentlig et par glemte stearinlys på et stuebord, der var årsag til en brand i et parcelhus på Brevikvej i Faaborg tirsdag aften lidt efter klokken 19.

To personer blev kørt på sygehuset til observation for røgforgiftning, fordi de nåede at få en del røg, da de kom hjem og opdagede branden og gik ind i huset. Indsatsleder Jens-Erik Eggertsen vurderede, at det var klogest at få dem på sygehuset og fik derfor rekvirereret en ambulance.

- Det kunne være gået virkelig galt. Men takket være hurtig alarmering og virkelig fornemt arbejde af røgdykkerne lykkedes det at begrænse skaderne, lyder de rosende ord fra indsatslederen.

- Ilden var begyndt at brede sig til nogle møbler. Der var rigtig megen varme, og glasset var knækket i et par vinduer. Der var helt sort af røg. Men brandfolkene gjorde det lige efter bogen. De gik direkte på ilden og fik den slukket uden at bruge ret meget vand. Så det var en meget nænsom slukning og oprydning. Vi var nødt til at fjerne lidt af loftsbeklædningen for at tjekke, om ilden var nået derop, forklarer Jens-Erik Eggertsen.

Efter brandvæsenet var kørt, kom skadeservice og foretog den sidste oprydning.