Navne fra julestævnet

På youtube-kanalen "Yvonne 'MamaY' Bæk Rasmussen" kan man gense fynboens kamp mod svenske Zabrina Holmstrøm. Yvonne Bæk Rasmussen satser som det første i det nye år på det internationale Golden Girl-stævne i Sverige i februar og kører helt op for træningen straks i det nye år under Herlev-trænerne Racheed Idrissis hånd. - Han behøver ikke at være så forsigtig mere i sin coaching af mig. Jeg skal af og til tales lidt hårdt til, sagde hun efter sejren ved julestævnet.

Jack Jensen fra Olympia gik heltemodigt fremad i U15 i 55 kilo-klassen, men rendte ind i en regn af torpedoer fra Herning AK's Malik Tanis, der fortjent vandt med 5-0.

Yossuf El Werrs debut i mikrovægt var lovende trods 1-4-nederlaget til Robin Iversen fra Wedela i Vejle. Den lange lige venstre burde bare være brugt lidt mere. Kasper Sløk var kommet på umuligt arbejde mod BK Nørremarks Elyesa Ekici, der vandt 5-0.

De tunge drenge er svære at støve op for tiden i fynsk boksning. Olympias egen Frederik Gram har brækket hånden. Men derfor var det alligevel flot af de to Olympia-drenge Thomas K. Hansen og Jens Fyhn at tage tre omgange i ringen mod hinanden. Thomas K. Hansen er 44 år!

Den gamle mester Finn Fahnøe var vanen tro i hallen og besøgte allerede tidligt cafeteriatet, der har fået en gevaldig revitalisering, så det virker mere caféagtigt, venligt og lyst. Absolut et besøg værd og spiseguiden findes formentlig på de lyse sider af nettet.

Den fynske profbokser Mikkel Nielsen landede anden juledag i Københavns Lufthavn direkte fra Reykjavik og tog til julestævnet. Mikkel Nielsens kæreste er islænding og fynboen havde smagt fårehovede og hvalkød af fineste sort hos svigerforældrene på sagaøen.

Vanen tro var den tidligere OKS-formand og byrådsmedlem Johan Schmeltz i Bolbro-hallen og ankom rutineret tyve minutter for sent ligesom de svenske boksere, så han alligevel så hvert et stød i ringen.