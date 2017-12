BOKSNING: Et par overrislede men stærke boksekendere kom luskende hen til Deres udsendte i pausen og spurgte 'om det ikke var tyndere, end det plejer at være".

Det årlige traditionsrige julestævne i Bolbro er helt givet under pres fra tidens tand, der gnaver i den ædle forsvarskunst, fordi der er andre og mindre teknisk udfordrende måder at få afløb for testoteron-overskuddet på end lige i handskesporten.

Men sporten har langt fra mistet det politisk ukorrekte og det gælder stadig nummerpigerne, der dog denne gang kom til at virke umærkeligt mere klædelige ved også at optræde i bare fødder. Måske var de højhælede smidt i containeren efter pres fra køns-debattører eller også var det bare teknisk uoverkommeligt at gå i så høje sko gennem tovene og ud på en kanvas.

Olympias matchmaker Helal El-Abed, der i det daglige også skal passe sit autoværksted, erkendte efter stævnet anden juledag, at det havde været en hård jul.

- Anden halvdel af stævnet var bedre end første. Men vi vil jo gerne vise ansigtet og manifestere stævnet over for byen, men må også erkende, at det bliver sværere og sværere hele tiden. Skanningsreglerne gør, at mange ikke vil gå i ringen, fordi de skal betale de 1500 kroner en skanning koster for måske bare tre-fire kampe, men det ændrer sig heldigvis fra 1. januar. Giv mig et år eller to mere, så er vi oppe på fulde omdrejninger igen. Men alligevel var stævnet jo godt besøgt, selv om vi ikke har brugt alverden på annoncering, forklarede El-Abed.

Det trykte stævneprogram var også sparet væk til fordel for en kampliste, som ikke helt holdt stik.

- I forgårs fik jeg tre afbud og natten til stævnet endnu et. Jeg måtte overtale Mohammed Abo Sakan fra Vejle til at stille op alligevel, selv om han var syg.

Sakan måtte dog opgive, selv om han blot var med i en af i alt tre opvisningskampe. Her fik Mathias Uth fra Aabenraa ellers at vide, at man ikke skulle slå hårdt, fordi matchningen var hård. Det blev glemt, men Sakan vred over på anklen i sit fald og var ude af stand til at fortsætte.