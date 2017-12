Efter en medrivende sejr over Næstved har kaninerne alle muligheder for at hente anden sejr i træk, når holdet onsdag tager imod bundholdet Stevnsgade i kaninhulen.

Basketball: Julefreden er forbi, og Svendborg Rabbits byder op til basketball, når bundholdet Stevnsgade SuperMen kommer til Sydfyn. Gæsterne fra Nørrebro kommer til Svendborg i jagten på deres første point i sæsonen. Hidtil er det blevet til ni nederlag i ni kampe, mens Svendborg Rabbits har hentet otte point. Senest blev det til en gysersejr over Næstved i overtiden, da Terrell Harris med en treer udlignede, inden Mikkel Plannthin kunne nappe de afgørende point og Rabbits-sejr nummer seks i Basketligaen. - De kommer med en iver efter at bryde den onde stime med nederlag, og samtidig skal vi forsøge at ride videre på den bølge af selvtillid, som vi er ved at arbejde op efter sejren i Næstved. det gør os også til favoritter, og jeg må være ærlig at sige, at alt andet end en sejr vil være en fiasko, siger Rabbits-direktør Troels Mortensen. Svendborg er uden Jacob Enevold Jensen, der fik et slag i skridtet mod Næstved og er ude i op til otte uger. Til gengæld har kaninerne for nylig hentet flere nye spillere. Amerikaneren Demonte Fannigan, der har imponeret til træningerne med både fysik, hurtighed og spil under kurven, er ikke med onsdag, mens italienske Simone Lucarelli er på holdkortet for første gang. - Det er altid sjovt, når nye spillere skal i kamp for første gang. Så skal de finde deres rolle, og nogle bliver måske lidt nervøse inden, forklarer Troels Mortensen.

Respekt