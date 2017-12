Kerteminde: Der bliver tilført helt unge kræfter, når Kerteminde Kommunes nye byråd træder til i starten af januar.

21-årige Sebastian Nielsen fra Munkebo blev nemlig valgt ind for Socialdemokraterne med 138 personlige stemmer, og han bliver dermed byrådets yngste medlem.

- Jeg er smigret over, at jeg er den unge kandidat, de har sat deres lid til. Det bliver selvfølgelig også hårdt arbejde at prøve at få presset en masse ung politik igennem, siger han.

Kort efter valget var det lidt surrealistisk for Sebastian Nielsen, at han nu skal sidde i byrådet. Men nu - en måned efter - er det sivet ind, og han glæder sig til at komme i gang med arbejdet for kommunens unge borgere:

- Man ser i rigtig mange kommuner, at de unge ikke bliver taget alvorligt, når de kommer med deres forespørgsler og bekymringer til politikerne. Der vil jeg sørge for at være deres stemme helt inde i kernen af kommunen, siger han.