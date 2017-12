- Det smager godt, men jeg er her mest for selskabets skyld. De har jo holdt lukket i et par dage, og så savner man det sociale samvær. Det har alle mennesker brug for, siger Annbritt, der ikke ønsker sit efternavn i avisen.

Netto-julefrokost Det er i år anden gang, at discountkæden Netto står bag en julefrokost for hjemløse og socialt udsatte.Julefrokosten blev i år holdt 12 steder rundt omkring i landet i samarbejde med væresteder og sociale foreninger.Alle steder stillede en række dygtige kokke sig til rådighed, blandt andet Søren Gericke, Thomas Parry og Michael Miv Pedersen.De laver en julefrokost af såkaldt overskudsmad: Det vil sige mad, der enten har fået et hak under transporten, eller som har en salgsdato, der vil løbe ud, inden butikker åbner igen efter jul.

Anden juledag mødte hun op til julefrokost i Kirkens Korshærs varmestue på Dronningholmsvej, og selvom Stella Maris-kokken Thomas Skovsmose-Falck tryllede ved komfuret, var det ikke de gastronomiske kreationer på tallerkenen, som Annbritt var kommet for.

Svendborg: Annbritt fra Svendborg holdt i år jul hos en bror i Esbjerg, men hun har også prøvet at sidde mutters alene i sin lejlighed, mens resten af byen spiste andesteg, gik om juletræet og pakkede gaver op i familiens skød. - Det gør ondt, siger hun.

- For mange, er det den eneste gave, de får, og det er vigtigt, at der er noget, siger Dorte Schiller.

- Der er mange, som ikke kommer til en julefrokost, fordi de ikke har nogen at holde julefrokost sammen med. De bliver slet ikke inviteret. Men de vil gerne være ligesom alle os andre, og derfor er det fantastisk, at Netto gør det her, så vi kan holde en julefrokost, siger Dorte Schiller.

Den daglige leder af varmestuen, Dorte Schiller, roser Netto for initiativet, som har meget større værdi end en julefrokost i sig selv. Og det er ikke kun fordi, det er sidst på måneden, hvor pengene er små for mange af de faste gæster i varmestuen.

- Dem, der kommer her, er så taknemmelige. De betaler tilbage med et stort kram, fortæller hun.

79-årige Inge Krogså er en af de frivillige i køkkenet, og hun gav også en hånd med, da varmestuen holdt juleaften og serverede and og flæskesteg den 24. december.

Julefrokost-menuen står på andesteg, tarteletter og fiskefrikadeller med gemyse og et stort fad med frugt.

Fem Netto-butikker i Ørbæk, Nyborg, Faaborg, Rudkøbing og på Ørbækvej i Svendborg tømte efter lukketid den 24. december hylderne for råvarer, der ville overskride sidste salgsdato inden næste åbningsdag, og kørte dem ned til varmestuen på Dronningholmsvej. Og anden juledag mødte Thomas Skovsmose-Falck og en lille flok frivillige op i køkkenet og kastede sig overvarerne.

Det er Netto og Kirkens Korshær, der har inviteret til julefrokost for hjemløse og socialt udsatte.

Annbritt fik for nogle år siden tilkendt en førtidspension, og selvom hun selv kæmpede for at få pensionen, var det ingen festdag, da hun skrev papirerne under.

- Man føler sig sat ud af spillet - også socialt. Når man ikke har et arbejde, så møder man ensomheden, og den slår særligt hårdt i julen, siger hun.

- I julen er der mange ensomme sjæle, som har det hårdt, og her er der ekstra meget brug for at kunne komme i varmestuen, hvor der altid er nogen, man kan snakke med, siger hun.

Gert Jørgensen har også sat sig til bords ved de julepyntede lokaler på Dronningholmsvej. Han bor i telt det meste af året og holdt i år jul hos en 15-årig søn på hans opholdssted på Lolland.

Nu er Gert Jørgensen tilbage i Svendborg, hvor han uddeler roser til både Kirkens Korshær og til Netto for ideen om at holde en julefrokost.

- Når man ikke har så mange mennesker omkring sig, så kan julen være en hård tid, og det er flot, at de på denne her måde viser, at de bekymrer sig om andre. Det er sgu stort, siger Gert Jørgensen.

Det var anden gang, at Netto donerede mad til julefrokosten i varmestuen i Svendborg. I år blev der leveret så meget mad, at brugerne blev bedt om at lægge vejen fordi en garage på vej hjem og fylde en pose med frugt, grønt og brød.