Dønningerne efter Tibetsagen vil kunne mærkes i politiets rækker i det kommende år.

For eksempel vil Københavns Politi sørge for, at de ansatte er helt fortrolige med, at embedsmænd skal sige sandheden, handle lovligt og være åbne for fejl.

I 2018 vil politikredsen "udbrede kendskabet til principperne for god adfærd i det offentlige, herunder de syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen", skriver stabschef John Vestergaard i et svar på en henvendelse fra Ritzau.

Pligterne fremgår af "Kodex VII", som Finansministeriet offentliggjorde i 2015. De syv pligter er lovlighed, sandhed, faglighed, udvikling og samarbejde, ansvar og ledelse, åbenhed om fejl og partipolitisk neutralitet.

En pjece om pligterne blev dengang omdelt til flere end 10.000 embedsmænd i ministerier og styrelser, men nu spredes budskabet altså yderligere på grund af Tibetsagen.

Den drejer sig om, at politifolk under et statsbesøg af den kinesiske præsident i 2012 hindrede flere borgere i at ytre sig og forsamle sig frit. Politiet havde bestemt, at præsident Hu Jintao ikke måtte se tibetanske flag.

Desuden fik Folketinget i tre år vildledende og ufyldestgørende oplysninger om, hvad der var foregået. I lang tid benægtede politiet, at der var udstedt en generel ordre.

Forleden udtalte rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, at han ønsker en mere åben kultur i politiet.

- Det er rigtig vigtigt, at vi har en kultur, hvor det ikke bare er tilladt, men hvor der en pligt til at sige til, hvis man oplever noget, som ikke er rigtigt, eller som man ikke kan stå inde for, fordi det kompromitterer, at vi arbejder lovligt og har sandhedspligt, sagde han.

Tibetkommissionen har slået fast, at der blev iværksat "klart ulovlige" indgreb. Borgernes rettigheder i forhold til Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev krænket.

Netop dét er påstanden i flere retssager, som borgere har anlagt for at få erstatning.

Oprindeligt har Københavns Politi krævet frifindelse, men nu overvejer man, hvad der skal ske, oplyser stabschef John Vestergaard.

To politiledere - vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé - står til en disciplinærstraf, mener kommissionen. De var påvirket af en stemning, som var opbygget af PET og Udenrigsministeriet.

Disciplinærsagerne skal Rigspolitiet tage sig af, men Rigspolitiet afventer, at Statsadvokaten i København beslutter, om der skal rejses en straffesag mod de to mænd for usand vidneforklaring i retten.