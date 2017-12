Odense: Det kom til at koste en ung mand fra Israel dyrt, at en dansk bekendt overlod ham rattet i en bil, som han havde lånt. Klokken 03.25 natten til tirsdag blev bilen standset af en politipatrulje på Dragebakken i Odense, og politiet kunne konstatere, at den unge mand, som sad bag rattet, ikke havde noget kørekort.

Den 17-årige fører af bilen kom fra Israel, men havde af sin danske bekendt, som var passager i bilen, fået lov at køre den. Danskeren, som havde lånt bilen af en anden, havde et kørekort, men det gjorde det ikke lovligt at overlade rattet til den 17-årige, som modtog en bøde på 5000 kroner for at køre bil uden førerret i Danmark.

Danskere blev sigtet for at have ladet den 17-årige køre bilen.