Svendborg: En uoverensstemmelse mellem to yngre mænd kostede natten til tirsdag den ene, en 19-årig mand fra Tåsinge, en sigtelse for vold. Det oplyser Fyns Politi.

En patrulje fra politiet var i Frederiksgade i Svendborg i anden anledning, da betjentene blev prajet af en dørmand på diskotek Crazy Daisy. Han kunne fortælle, at der havde været et mindre slagsmål mellem to mænd uden for diskoteket, og betjentene fik derefter fat i de to involverede.

Det var ifølge vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen gået hårdest ud over en 26-årig mand fra Svendborg, som den 19-årige havde slået tre-fire gange i hovedet med en knytnæve. Han var øm, men havde tilsyneladende ikke brug for at komme på skadestuen.

Den 19-årige blev kortvarigt anholdt, og han blev bortvist fra stedet med en sigtelse for vold og et forbud mod at komme på diskoteket de næste to år.