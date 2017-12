Anmeldelser om indbrud tikker fortsat ind hos Fyns Politi, men tirsdag formiddag var antallet noget mere behersket end et døgn tidligere.

Foruden et indbrudsforsøg i Bullerup, som blev opdaget, fordi husets beboere var hjemme, havde politiet siden midnat modtaget tre anmeldelser om indbrud, oplyser vagtchef Hans Jørgen Larsen.

I Faaborg kom ejerne af en villa på Røde Kro klokken 00.45 hjem til synet af en knust rude i et stuevindue. Indenfor var der tydelige spor efter indbrud, da huset var blevet gennemrodet. Det er endnu ikke fastlagt, hvad der måtte være stjålet ved indbruddet, som er sket mandag aften i tidsrummet klokken 21.30 til 00.45.

Det vides endnu heller ikke med sikkerhed, hvor meget tyven kunne slæbe med sig fra forretningen Nordfjeld på Rødegårdsvej i Odense, hvor en alarm gik klokken 01.19 natten til tirsdag. Også her var tyven kommet ind ved at knuse en rude med en sten, fortæller politiets vagtchef.

Der er spor efter tyvens færden rundt i hele forretningen, som blandt andet sælger senge og sengeudstyr. Stenen, som menes at være blevet brugt til at knuse ruden, skal nu undersøges af politiets teknikere.

Fremgangsmåden gentog sig, da en tyv tirsdag klokken 6.44 brød ind i en institution for handicappede på Odensevej i Assens. En rude blev knust, og tyven tog sig tid til at komme rundt i hele institutionen, hvor politiet blandt andet fandt flere skabe åbnet. Der er endnu ikke overblik over, hvad tyven måtte have fået med sig.

Sagerne føjer sig til den lange liste over indbrud, som Fyns Politi allerede juledag stod med. Ifølge Rigspolitiets opgørelse er der fra 20. december til og med juleaften modtaget 55 anmeldelser om indbrud på Fyn. Juledag kom yderligere 20 anmeldelser.

Samlet havde alle landets politikredse i de seks døgn til og med 25. december fået 624 anmeldelser om indbrud, hvilket var 10 færre end i samme periode sidste år.