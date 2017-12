Nyborg: Det endte med, at han måtte forlade sin egen bil og i stedet tage en tur videre i en patruljevogn fra Fyns Politi og afgive en blodprøve, da en 25-årig mand fra Hesselager mandag klokken 20.58 blev standset af politiet i en rutinekontrol på Svendborg Landevej i Øksendrup.

Betjentene tjekkede mandens kørekort, men ville ikke lade ham køre videre, fordi han forekom dem at virket påvirket. Han blev sigtet for køre under påvirkning af euforiserende stoffer og blev taget med til en blodprøve, der skal vise, om og i givet fald hvad han var påvirket af under kørslen.