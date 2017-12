Munkebo: Med store bannere havde Munkebo Boldklub Forældreforening og Lindø Rugby Sport Club annonceret, at de solgte nytårsfyrværkeri fra lørdag den 16.

Men det blev aldrig til noget, for natten til lørdagen brød tyve ind i deres containere på Garbæksvej og stjal alt, hvad der var af krudt.

Klubberne, der ville tjene penge til ungdomsarbejdet, giver imidlertid ikke så let op, så fra i dag, den 27. december, er der gang i fyrværkerisalget.

- Denne gang har vi meget mere sikkerhed omkring vores containere, forsikrer John Jacobsen fra Forældreforeningen.

- Vores leverandør havde sagt, at den sikkerhed, vi havde inden tyveriet, var rigeligt, men det var det åbenlyst ikke. Af skade bliver man klog (men sjældent rig), så nu har vi både tyverialarmer, videoovervågning, og vagter hele natten.

Selvom de nu har væsentligt færre salgsdage, håber de, at det alligevel vil lykkes at få solgt så meget, at der bliver et overskud til ungdomsarbejdet.

- Tyveriet udløste en selvrisiko på 10.000 kroner, men vi er så heldige, at der er en lokal virksomhed, der har sagt, at den vil de betale, og en anden virksomhed har stillet videoovervågningen gratis til rådighed, fortæller John Jacobsen.

- Så må vi bare håbe, at folk vil lægge deres æg i vores kurv og få kvalitets-fyrværkeri samtidig med, at de støtter et godt formål. Vi er masser af frivillige fra de to foreninger, der er klar til at ekspedere, og vi tager både imod kontanter, mobilpay og kort.

Der er åbent den 27. december fra kl. 13, herefter er der åbent fra kl. 9-21 til og med den 30. december og kl. 9.15.30 den 31. december.