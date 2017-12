Normalt er julen en tid, hvor man både giver og får, men for en 39-årig mand fra Odense blev denne jul en underskudsforretning. Natten til tirsdag blev han standset af en politipatrulje i en rutinekontrol ved Shell på Næsbyvej, og derefter fik han ikke lov at køre videre.

Betjentene kunne konstatere, at manden ikke havde noget gyldigt kørekort - det er han blevet frakendt, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

- Det viser sig også, at han er blevet taget så mange gange for at køre i bilen, selvom han er frakendt førerretten, at vi beslaglægger hans bil og samtidig sigter ham for kørsel i frakendelsestiden, siger vagtchefen.

Manden blev visiteret, og det medførte nok en sigtelse. På sig havde han nemlig 1,2 gram kokain, så han blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Da betjentene undersøgte bilen, gjorde de endnu en opdagelse: Bag førersædet lå en stor køkkenkniv.

- Da han ikke kunne godtgøre, at han havde et anerkendelsesværdigt formål med at køre rundt med så stor en kniv, blev han også sigtet for overtrædelse af våbenloven, fortæller vagtchef Hans Jørgen Larsen.