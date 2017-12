På siden merefyn.dk fortæller lokale borgerambassadører om, hvorfor de er glade for at bo på Nordfyn. På den måde kan mulige tilflyttere måske blive overbevist om, at de skal vælge Nordfyns Kommune.

Nordfyn: "Alt, vi bruger i vores hverdag, er tæt på: Daginstitution, indkøbsmuligheder og foreningsliv. Desuden er vi tæt på skov og strand og samtidig på storby og motorvej. Vi er rigtig glade for nærmiljøet og en snak over hækken. Og så nyder vi, at både vores og pigernes venner er tæt på."

Denne begejstrede beskrivelse af en hverdag og et familieliv kommer fra Sarah, der er idrætskonsulent og gift med Christian, der er pædagog. Sammen flyttede parret til Søndersø for fem år siden, da de havde fået deres første datter, Martha. Hun er i dag storesøster til Karen på fire år.

Sarahs fortælling om, hvordan familien er faldet til i Søndersø, kan læses på merefyn.dk, der er oprettet af Nordfyns Kommune i samarbejde med organisationer og virksomheder for at synliggøre Nordfyn, og på hjemmesiden kan du blandt andet møde en række lokale ambassadører, der ligesom Sarah fra Søndersø lovpriser den plet i kommune, hvor de har valgt at slå sig ned.

De såkaldte borgerambassadører er spredt over hele kommunen og kan derfor være med til at give mulige tilflyttere en fornemmelse af, hvordan andre oplever at bo i Søndersø, Særslev, Morud, Veflinge, Bogense, Otterup og andre steder i Nordfyns Kommune.

- Vores ambassadører har relevante informationer om alt fra pasning, uddannelse og infrastruktur til natur og kultur. De kan samtidig fortælle om det gode netværk, vi har i området, og som også er med til at skabe værdi i hverdagen, siger formand for Landdistriktsrådet Kaj Hovhave i en pressemeddelelse.

På siden merefyn.dk kan du for eksempel også læse om, hvad der sker på Nordfyn, om skoler og daginstitutioner, muligheder for job, om ledige byggegrunde og om naturen.