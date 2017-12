I september blev franskmanden David Lappartient valgt som ny præsident for Den Internationale Cykelunion (UCI), og siden har han ved flere lejligheder udtrykt sine ønsker for cykelsporten fremadrettet.

Ting som lønloft, reduktion til seks ryttere per hold i cykelløbene og forbud mod radiokommunikation er blevet nævnt, men ét emne er langt mere presserende at kigge på.

Det mener Brian Holm, sportsdirektør hos det belgiske hold Quick-Step.

- Det eneste, jeg ikke har hørt ham (Lappartient, red.) tale om endnu, er det med, at folk sidder på hjul af motorcyklerne, siger Brian Holm.

- Vi har et kæmpe problem i cykelsporten nu, og det er, at rytterne sidder på hjul af motorcyklerne og tv-kameraer. Og alle ved, at det afgør cykelløbene.

Ifølge Brian Holm er det et problem, som er opstået de seneste otte-ti år, og motorcyklerne gør det sværere for holdene at reagere på udviklingen i løbene.

- Det ville klæde cykelsporten, hvis det blev afviklet fair, og at det ikke var motorcykler og tv-motorcykler, som afgjorde det. Det er blevet vildere og vildere, og rytterne klager over det hver dag, hævder han.

Motorcykler har i årtier været en del af cykelløb, og antallet af dem er steget i takt med, at kravene til tv-produktion er steget.

Lappartient har allerede snakket om bedre tv-produktioner for at højne værdien af cykelløb, og det vil givetvis involvere flere motorcykler. Det vil igen øge sikkerhedsrisikoen for rytterne.

- Det er de her farlige motorcykler i feltet, som styrter, og rytterne bliver invalide eller slået ihjel. Det er sådan nogle ting, jeg mener, man burde gøre noget ved, siger Brian Holm.

- Fakta er, at der kommer flere og flere motorcykler, og det bliver farligere og farligere. Så i stedet for at tænke penge og underholdning burde det blive taget op, slår han fast.