Om tre år er det planen, at 5E Byg skal have omdannet Strandvænget i Nyborg til blandede boliger. Men firmaet modtager allerede nu masser af henvendelser fra borgere, der drømmer om at bo i området.

- Vi havde nok ikke regnet med, at der ville være så stor interesse for det allerede nu. Jeg ved ikke, om det er nyheden i det, men vi ved selvfølgelig også, at der er rigtig stor gang i den med boliger og tilflytning i Nyborg, siger han.

Ifølge direktør for firmaet Per Jørgensen er der åbenbart mange borgere i Nyborg, der er begyndt på det samme. Allerede i den første måned efter købet blev offentliggjort, har han modtaget mere end 50 henvendelser fra personer, der har idéer til byggeriet eller allerede nu kunne tænke sig at blive skrevet op på en venteliste.

Fra bosted til asylcenter og nu til over 200 blandede boliger. I slutningen af oktober kom det frem, at Region Syddanmark har fået solgt Strandvænget i Nyborg til Odense-firmaet 5E Byg, der i øjeblikket går og summer over, hvad de skal gøre ved området, når betonblokkene er revet ned.

Han fortæller, at en del af henvendelserne er gået på seniorbofællesskab. Og i takt med, at der også er en lang venteliste til det nye bofællesskab ved Nyborg Havn, er det ifølge Per Jørgensen værd at overveje, at en større del af Strandvænget-byggeriet kan blive for de ældre.

- Det er jo trenden lige nu, og vi ser på nogle områder, at folk ønsker disse fællesskaber. Hvis vi laver seniorbofællesskab eller andet, er der også gode muligheder for fællesting, idet noget af byggeriet, for eksempel idrætshallen, kan genanvendes. Så det kan let komme på tale, siger han.

Hos Grundejerforeningen Skovparken er formand Flemming Hansen glad for, at de tidligere asylcenterbygninger, der det sidste år har stået tomme, er blevet solgt. Han håber, at der vil kunne komme et tæt samarbejde mellem Skovparken og de nye beboere på Strandvænget.

- Det kan enten bestå i, at de kommer under den grundejerforening, vi har i forvejen, eller et samarbejde med to underforeninger, der orienterer hinanden, siger han.

Samtidig ved han, at mange af hans egne medlemmer ønsker sig et seniorbofællesskab på Strandvænget, idet det kan gøre det muligt for dem at blive boende i området.