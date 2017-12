Kulturarv: Bevar den sidste storebæltsfærge

Den sidste DSB færge Broen bør aldrig igen forlade Nyborg. Det koncept, kommunen og museerne havde skruet sammen, er og var unikt Det er en kulturarv for Nyborg, som bør bevares. Så nu når julens glæder er overstået og kommunevalget ikke skaber politisk angst for at træffe beslutninger, bør arbejdet med at bevare færgen genoptages.Som turistambassadør for Nyborg, hvor vi forsøger at skabe lokal og kommunal nytænkning, vil jeg opfordre til et "Wake Up Call"! Når vi ser på andre kulturbyer i Europa, har vi meget at lære. Vi skal huske, at jo flere events og kulturoplevelser, vi skaber, i den gamle kongeby, des mere omsætning skabes der i hotel- og restaurationsbranchen. Det giver lokal beskæftigelse. I samarbejdet Østfyns Museer, der i øvrigt bør udbygges, har vi allerede store vikingeskibsinteresser. Så lad os nu på sø- eller landsiden bevare færgen.

Jeg er ikke i tvivl om, at hvis kommunen sammen med museerne vil genoptage arbejdet, står det lokale erhvervsliv klar til at bistå med opgaven. Og jeg tror også, at mange frivillige fra færgernes storhedstid også gerne vil bistå. Se bare på interessen for Vikingeskibsmuseet.