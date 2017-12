- Hvorfor er du gået ind i politik?

- Jeg vil gerne have indflydelse på vores lokale fællesskab. Jeg har altid gerne villet blande mig i ting og prøvet at få indflydelse på, hvordan tingene er, hvis jeg har kunnet se, at de kunne ændres. Så må man gøre en indsats for at få det gjort.

- Hvad er det vigtigste at tage fat på?

- Hvis det vigtigste er lig med det første, så bliver det at få styr på skolepolitikken. Vi skal have lavet en langsigtet strategi for, hvad vi vil med skolerne, og der vil Mulle (Mogens Mulle Johansen, SF, red.) arbejde for at få tilført flere midler til skoleområdet, så vi kan undgå debat om at lukke skoler. Det første vi skal have gjort, er at annullere beslutningen om at samle overbygningen på Tallerupskolen. Det bliver det første, vi tager fat på.

Flemming Risskov Jørgensen er 49 år. Det er anden gang, han skal være del af byrådet i Assens Kommune - det var han også fra 2010-2014. Ved valget i november fik han 171 personlige stemmer.Han er gymnasielærer og underviser i historie, religion og filosofi.



Han bor i Vissenbjerg med sin kone. De har sammen tre børn på 16, 20 og 23 år.

- Hvad vil du gerne opnå?

- Jeg vil gerne opnå, at kommunen får lavet en naturplan, der skal indeholde flere elementer. Vi skal i samarbejde med lodsejere om at skabe grønne korridorer igennem kommunen, så vi får bundet naturområderne sammen, så vilde planter og dyr kan sprede sig på naturlig vis. Et andet element er, at vi skal sikre rent drikkevand for de fremtidige generationer. Vi skal have lavet beskyttelseszoner der, hvor vi regner med skal være indvindingsområder for drikkevand i fremtiden. Der er lige faldet en afgørelse om, at kommuner kan forbyde haveejere og landmænd at sprøjte i visse områder, så her skal vi også forsøge at finde en ordning, hvor det går ad frivillighedens vej. Det handler om, at vi skal være sikre på, at der ikke er rester af pesticid i vandet om 50 år. Der skal også laves en strategi for stisystemer. Kommunen skal være mere på dupperne for at bevare det kulturhistoriske i form af kirkestier og gamle poststier.

- Hvem er dit politiske forbillede?

- Det er Robin Hood. Det gælder om at tage fra de rige og give til de fattige. Det er de bredeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder.

- Hvad laver du, der ikke har noget med politik at gøre?

- Jeg er næstformand i Lokalhistorisk Forening i Vissenbjerg. Det er formidling af det lokalhistoriske til årsskrifter, og vi laver byvandringer og tager på udflugter til andre steder i landet.