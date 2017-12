Hun fortæller, at pinsestævnet er der, hvor skibene besøger nogle byer, der gør noget godt for skibene, og at det er det stævne, hvor der kommer allerflest skibe fra foreningen.

- Det er rigtig, at Assens har vist interesse, og at vi kigger på, om stævnet kan komme dertil. Der sker meget spændende med havnemiljøet nu, hvor havnen bliver kommunal, der er interessant for vores skibe, og derfor kigger vi på det, siger Merete Ettrup, som er forretningsordfører for foreningen Træskibssammenslutningen.

Pinsestævnet er en 45 år gammel tradition, hvor foreningen mødes for at afholde genralforsamling og vise deres skibe frem.

I 2019 er der mulighed for, at Træskibssammenslutningens Pinsestævne kan afholdes i Assens.

I øjeblikket er der forhandlinger i gang mellem foreningen og Assens Kommune.

- Jeg synes personligt, at det kunne være et godt initiativ, men det koster nogle penge, så vi skal lige være klar over, om vi kan magte det organisatorisk og økonomisk, siger Ena Nørgaard, formand og Kultur- og Fritidsudvalget (frem til nytår, red.).

På udvalgsmødet i december tilkendegav udvalget, at de var positive overfor projektet, men at det var en beslutning for det nye byråd og det kommende udvalg for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur. Grunden er, at praktikken og økonomien bag arrangementet skal undersøges.

- Det var bedre at sende det til videre behandling, end at give afslag nu, fordi der er så mange usikkerheder. Vi skal først have klarlagt, hvordan vi kan tjene pengene ind igen, siger Ena Nørgaard.

Og lige præcis byens udbytte er også i Pinsestævnets interesse.

- Det er ikke meningen, at det skal være en stor udskrivning. Det skal være et stort stævne for hele byen. Det er ikke bare skibe, der kommer og tager hjem igen. Det skal involvere de lokale og sætte aftryk på byen, så det giver noget, for det trækker jo mange mennesker til, siger Merete Ettrup.

Foreningen håber, at de enten i 2019 eller på et senere tidspunkt kommer til Assens. Økonomisk anslås det, at et pinsestævne ville koste mellem 650.000 kroner og 950.000 kroner.