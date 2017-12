Emilie Søndergaard fra Odense blev den glade vinder af den SMS-skrivekonkurrencen, som bibliotekerne i Odense, Hillerød og Esbjerg står bag i samarbejde med forlaget SMSpress.

Og nu kan sms-glade odenseanere møde vinderen, når hun får overrakt sin præmie ved et arrangement på Odense Hovedbibliotek i Borgernes Hus, som finder sted lørdag den 6. januar fra klokken 13.00. Ud over at modtage prisen vil Emilie Søndergaard også læse op af sin vindertekst og fortælle om sin litterære rejse. Det oplyser hovedbiblioteket i en pressemeddelelse.

Konkurrencen er foregået på Moby.dk, som er en litteraturlegeplads, hvor man kan læse, skrive og udgive litteratur direkte på telefonen. Deltagerne kunne vælge at skrive digte, en sms-novelle eller en såkaldt shorty, hvor man har 3.000 tegn til at folde sin historie ud. Emilie Søndergaard valgte at skrive en shorty, og hun vandt blandt andet, fordi hun var dygtig til at udnytte de muligheder, formatet indeholder, fortæller meddommer og redaktør på SMSpress Kim Baasch.

- Emilie Søndergaards shorty er vedkommende, nærværende og spændende. Uden egentlig at sige ret meget er åbningsreplikken i 'En familiemiddag' godt skrevet, fordi den siger noget om nuet, fortæller en historie om fortiden, og fordi den gør det interessant og spændende at høre mere om fremtiden",

Historien foregår i øvrigt over nogle få hektiske minutter før en familiemiddag, hvor en ny kæreste skal præsenteres for familien.

Skrivekonkurrencen er en del af forfatterprojektet Forfatternes Forhal, hvor bibliotekerne i Odense, Esbjerg og Hillerød tilbyder forfatternetværk for aspirerende forfattere.