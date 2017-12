Hvis man trænger til et fransktalende pift til foråret, er det muligt at få det uden at tage væk fra byen. Til marts flytter den belgiske tegner Hergé nemlig ind på Brandts, og hvis man ikke genkender hans navn, genkender man måske nok navnet på en af hans mest kendte figurer - Tintin.

Efter at have erobret Paris og Québec pakker Musée Hergé nu sine kufferter ud på Brandts. De er fulde af skatte i form af originale tegninger og skitser til Hergés verdensberømte album om Tintins eventyr. Som noget særligt præsenterer udstillingen en måske ukendt side af Hergé som kunstner og reklametegner med passion for samtidskunst. Ifølge Brandts viser udstillingen, at Hergé ikke blot har formet generationer af børn og voksens forståelse af den moderne verden og af den moderne opdagelsesrejse. Han skabte han sin helt egen kunstart: Tegneserien. Brandts præsenterer Hergé i samarbejde med Studios Hergé og Musée Hergé i Belgien, der har tilrettelagt udstillingen.

Den har tidligere fejret triumfer i Paris og Québec og består af skatte fra museets samlinger i form af originale tegninger, skitser, filmklip, modeller og originale kunstværker skabt af Hergé samt kunstværker af blandt andre Andy Warhol og Lucio Fontana fra Hergés private samling. I forbindelse med udstillingen udgiver Brandts og forlaget Cobolt A/S et rigt illustreret katalog om Hergé.

Udstillingen åbner 23. marts og kan ses sommeren over - til 2. september 2018.