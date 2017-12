I folkeskolen blev der givet så mange 12-taller sidste skoleår, at hver fjerde elev fik topkarakter til den obligatoriske og mundtlige afgangseksamen i engelsk og naturfag, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten tirsdag.

Dermed blev 12 den karakter på landsplan, der blev uddelt hyppigst ved de to eksamener.

Professor emeritus ved Aarhus Universitet Peter N. Allerup kalder det en "sørgelig udvikling".

- Der er tale om karakterinflation - en god fællesbetegnelse for, at lærerne er blevet flinkere til at give høje karakterer, og at eksamensopgaverne måske ikke er svære nok, siger han.

Til sammenligning fik mellem hver 8. og hver 10. elev sidste skoleår 12 til afgangsprøverne i dansk og matematik, som primært er skriftlige.

Men at eleverne er særligt dygtige til engelsk og naturfag, afviser professor ved Aarhus Universitet Niels Egelund på basis af internationale test.

- Der er intet grundlag for at sige, at så mange skal have 12. Det rækker kompetencerne altså ikke til, siger han.

Ifølge flere lærere og elever, som Jyllands-Posten har talt med, er det blevet mere almindeligt, at elever i folkeskolen går målrettet efter de høje karakterer.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har sat en større evaluering af karakterskalaen i gang, som blandt andet undersøger inflation i karaktererne.

Både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er en del af evalueringen, som forventes at være færdig til sommer 2018.

Den kommer til at fokusere på, om skalaen anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet, udfordringer i forhold til karakterinflation, skalaens opbygning og international anvendelighed.