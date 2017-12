Donation

Fredericia: Sponsorpas Fredericia har modtaget en donation på 50.000 kroner, fortæller foreningen i en pressemeddelelse.

Det er Lauritzen Fonden, som står bag donationen til projektet, der giver børn mulighed for at dyrke en fritidsinteresse, selvom forældrene ikke har økonomiske midler til det.

- Med de 50.000 kr., som vi har modtaget fra Lauritzen Fonden, har vi kunnet meddele kommunen, som står for at finde de børn, som har brug for støtte fra Sponsorpas for at nå målet om en bestemt fritidsinteresse, at der hen over sæsonen kan sættes flere børn i gang. Det er fantastisk, for vi ved, at det gør en kæmpe forskel for de børn, som kommer i gang med en fritidsinteresse, som passer til dem, men som de måske aldrig har turdet drømme om kunne blive virkelighed for dem, siger formanden for Sponsorpas Fredericia, Marianne Bitsch, i pressemeddelelsen.