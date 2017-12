Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, er yderst tilfreds med, at Guatemala nu - som det første land - følger i USA's fodspor og meddeler, at det vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

- Gud velsigne begge vores lande, Israel og Guatemala. Vi venter på jer her i Jerusalem, siger Netanyahu i det israelske parlament mandag.

Den israelske leder tilføjer, at han forventer, at flere lande vil følge i USA's og Guatemalas fodspor:

- Her er det andet land, og jeg gentager: Dette er kun begyndelsen, og det er vigtigt.

Både israelere og palæstinensere betragter Jerusalem som deres hovedstad.

Det palæstinensiske udenrigsministerium betegner det som "skamfuldt", at Guatemala nu vil flytte sin ambassade til Jerusalem.

- Det er en skamfuld og ulovlig handling, som går stik imod ønskerne blandt de kirkelige ledere i Jerusalem, skriver ministeriet ifølge AFP i en pressemeddelelse mandag.

- Staten Palæstina betragter det som en åbenlys fjendtlige handling mod det palæstinensiske folks ukrænkelige ret og mod folkeretten, lyder det fra ministeriet.

Da USA's præsident, Donald Trump, for knap tre uger siden anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad, vakte det stor vrede blandt palæstinenserne. De betragter det som et tegn på, at USA anerkender Israels ret til hele den hellige by.

Præsidenten fremlagde samtidig planer om at flytte USA's ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Guatemalas meddelelse om, at ambassaden vil blive flyttet til Jerusalem, kommer efter et møde mellem den guatemalanske præsident og Israels premierminister.

Guatemala er det første land, som officielt har meldt ud, at det i lighed med USA har planer om at flytte sin ambassade til Jerusalem.

Trumps beslutning var kontroversiel, da den brød med mange års international konsensus.

Det internationale samfund fastholder, at Jerusalems status skal afgøres gennem forhandlinger mellem parterne.

Alle lande har derfor hidtil haft deres ambassader i Tel Aviv.