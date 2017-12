Det er en rigtig nytårsklassiker, når 1500 løbere på årets sidste dag sendes af sted i årets sidste motionsløb.

Nytårsløbet afvikles i år for 19. gang, og som tidligere år forventes der udsolgt, når deltagerne løber fra Hunderupskolen og ud på forskellige ruter alt efter, om man er med i børneløbet på 2,5 kilometer, eller på 5 eller 10 kilometer.

Udsolgt er der dog endnu ikke, selv om det er tæt på, for ifølge arrangøren H.C. Andersen Marathon er der omkring 100 startnumre tilbage.

Mange af deltagerne kommer igen år efter år, fordi det for mange er blevet en fast tradition at stille op i Nytårsløbet, inden de med god samvittighed kan tage hjem og forberede nytårsfestlighederne. Der ér også deltagere, som har været med lige fra starten i 1999 og dermed deltager i år for 19. gang.

Løbets afviklingsdag den 31. december er altid spændende for arrangøren, for hvordan bliver vejret? Kigger vi tilbage i løbets 18-årige historie har arrangementet tidligere været afviklet i snevejr i 2001, 2005 og ikke mindst i 2010. For meget sne kan betyde ændring af ruten i sidste øjeblik. Det kommer dog næppe til at ske på søndag.

I en årrække har Nytårsløbet haft tradition med at samle penge ind til et velgørende formål. Pengene kommer dels fra deltagere, der kan bidrage frivilligt, når tilmelding blev foretaget, og dels bliver rundet op fra arrangørside, så Kirkens Korshær i Odense kan modtage 15.000 kroner til organisationen til julehjælp.

- Vi håber, at vi med denne donation kan være med til at gøre en forskel og være med til at give en god juleoplevelse for hjemløse i Odense, fortæller løbschef Torben Simonsen.

Nytårsløbet afvikles af H.C. Andersen Marathon i samarbejde med Fjordager IF og Multiatleten samt en lang række sponsorer.