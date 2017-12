Assens: Det er bare et ord på tre små bogstaver. Men det kan være umådeligt svært at få over læberne nogle gange

I hvert fald for Vinh Quang Tran, der driver restauranten Frederik IX i Assens og for tredje år sammen med en flok gode venner arrangerer en gratis julefest mit alles drum und dran for nogle af dem, der er alene i julen eller måske ikke har så mange penge at gøre med.

Og så er det langt fra nemt at afvise dem, der gerne vil være med, selvom det med 68 tilmeldte i den grad kniber med pladsen i restauranten.

- Det er svært at sige nej til gæster. Og dem, der melder sig til i sidste øjeblik, er ofte dem, der har mest brug for at være med. Så må vi finde plads til ekstra borde for at få det til at fungere, siger Vinh Quang Tran, mens han mandag over middag tager en pause fra forberedelserne til festen, der starter første juledag klokken 17.

I køkkenet er der fuld gang i stegningen af flæskesteg, bruningen af kartofler og andre forberedelser.

Medarrangør Hans Peter Skov Hansen stikker hovedet ind fra køkkenet.

- Har du ikke rødløg, spørger han Vinh Quang Tran, der må erkende, at der kun er hvide løg i køkkenet.

- Modtaget, svarer Hans Peter Skov Hansen og vender tilbage til kødgryderne.