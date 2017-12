Svendborg: Røde Kors, Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse, Kontakt Mellem Mennesker og Svendborg Kommune.

Disse aktører er gået sammen i et projekt, der har et mål om at skal skabe meningsfyldte aktiviteter for ensomme ældre, der er tilknyttet hjemmeplejen.

Startskuddet lyder i Borgerforeningen den 10. januar, hvor der dækkes op til en temadag, hvor målet er at sætte initiativer i gang, der skal forhindre ensomhed. Hvis det skal lykkes, er der brug for frivillige, og den tidligere leder af frivillighuset i Svendborg, Susanne Aasholm, ser samarbejdet med kommunen som helt oplagt.

- Ved at samarbejde med kommunen får vi frivillige en indgang til en gruppe af borgere, der normalt ikke selv ville henvende sig til vores forskellige aktiviteter, siger hun i en pressemeddelelse.

Ideen er at skabe et team af frivillige, der kan gøre en helt konkret forskel og skabe meningsfyldte aktivitet for de enkelte ældre. Wivie Schärfe, der er formand for Røde Kors i Svendborg, forklarer:

- Måske sidder der to personer i nærheden af hinanden, som begge elsker at diskutere politik, men den ene har ikke synet til at læse avisen længere. Kan vi hjælpe de to sammen, så de igen får muligheden for at diskutere og holde sig opdateret? For nogle ældre er det blot et spørgsmål om at have en tryg relation at følges med de første par gange, imens det for andre er bedst, at man finder på noget i borgerens eget hjem, siger hun.

Susanne Aasholm, Wivie Schärfe og resten af projektets frivillige deltager i temadagen i Borgerforeningen, der er åbent for alle. Hvis man er interesseret i at være en del af det nye frivilligteam, så starter der den 29. januar et kursus, hvor temaet er viden om ensomhed og konkrete redskaber til at motivere og understøtte meningsfulde aktiviteter.

Temadagen i Borgerforeningen finder sted den 10. januar fra klokken 13.30 til 16.00. Her kan man også høre læge Vibeke Manniche holde oplæg om sin forskning i ensomhed.