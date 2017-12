Beredskabsfolk måtte springe for livet, da de ryddede op efter et trafikuheld på Ring Nord sent juleaften. Nu efterlyser indsatslederen respekt for de blå blink og overvejer helt at lukke vejene i fremtiden.

- Der er store røde køretøjer med blå blink, men folk kører, som om vi ikke eksisterer, og det er fuldstændig uacceptabelt. Mange kører pænt, men der er lige så mange, der kører meget stærkt, selvom vi står og dirigerer trafikken. Vi er der for at hjælpe og ikke for at blive kørt ned, siger Kenneth Hørdum.

- Vi arbejder med at flytte bilerne ind til siden og feje glasskår op, og i den oprydningsfase er der ingen respekt for os, siger Kenneth Hørdum.

Vi ville være flinke, fordi det er jul, og fordi vi ved, at folk gerne vil hjem, men i fremtiden må vi overveje at lukke vejen og være ligeglade. Der mangler respekt for de blå blink og for vores arbejde. Kenneth Hørdum, indsatsleder

Kenneth Hørdum fortæller, at han var ved at blive kørt ned to-tre gange, mens han dirigerede trafikken uden om de sammenkrøllede biler på den trafikerede ringvej.

De blev kaldt ud til et færdselsuheld på Ring Nord, og de måtte oven i købet springe for livet, da de ryddede op efter uheldet.

Uheldet skete klokken 23.02, da en 46-årige kvindelig bilist kom kørende ad Ring Nord i retning mod vest. Da hun passerer Brændeskovvej, svinger en 26-årig mand ud foran hende uden at tage hensyn til sin ubetingede vigepligt.

De to biler støder sammen, og den 26-årige bliver ved sammenstødet kortvarigt fastklemt.

Beredskabet kunne have valgt at lukke Ring Nord helt i oprydningsfasen, men Kenneth Hørdum valgte at åbne vejen, fordi der var rigtig mange, der var på vej hjem fra juleaften hos familie og venner.

- Vi ville være flinke, fordi det er jul, og fordi vi ved, at folk gerne vil hjem, men i fremtiden må vi overveje at lukke vejen og være ligeglade. Der mangler respekt for de blå blink og for vores arbejde, og det er ikke første gang, det her sker, siger han.

Han fortæller om en lignende situation ved et trafikuheld på Svendborgmotorvejen tidligere på året, hvor en kollega stod frem med en lignende kritik om mangel på respekt for de blå blink.

- Det kan ikke passe, at vi bliver tvunget til at lukke vejene, for at kunne arbejde på en forsvarlig måde, siger Kenneth Hørdum, der appellerer til at vise respekt for de blå blink og for beredskabsfolkenes arbejde.

Kvinden slap uden alvorlige skader, mens den 26-årige mand blev kørt til skadestuen, hvor han blev undersøgt for eventuelle skader. Han fik desuden taget en blodprøve, der skal fastslå, om han var påvirket ved uheldet.