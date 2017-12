Gelsted: I tidsrummet mellem klokken 14 og 22 juleaften er det lykkedes en tyv at bryde døren op til et hus på Søndergade i Gelsted. Indbruddet blev anmeldt, da ejeren kom hjem søndag aften. Der er ifølge Fyns Politi endnu ikke overblik over, om der er blevet stjålet noget under indbruddet.