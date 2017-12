Over 100.000 mennesker købte billet til underholdning i Store Sal i Odeons første år, men det har ikke været uden problemer, at så mange mennesker har været interesseret i huset, siger kulturchef Sara Ekknud.

Der var stor interesse om Odeon, allerede inden dørene til byggeriet var sat i. Stedets kulturchef Sara Ekknud kunne melde udsolgt for rundvisninger i det nye musik- og teaterhus, så snart hun annoncerede de første af dem i efteråret 2016.

Et år efter taler tallene deres eget sprog: Godt 120.000 personer har købt en billet til Store Sal, godt 7200 har valgt at benytte et gratis tilbud, mens knap 18.000 har deltaget i fællesspisningen, og der har været flere end 52.000 konferencegæster. Der har med andre ord været nok at se til.

De tre bedste og de tre værste ting Tre ting Odeon er stolt af:Fællesspisningen: Det har været en succes, at så stor en del af Odense så gerne vil spise med os.



Rundvisninger: Tusinder har fået en rundvisning, og det fortsætter. Det er vildt, hvilken interesse det har haft og stadig har.



Åbningen i hele marts: Odense - ja, faktisk hele Fyn - ville os og kom og deltog. Jeg er så glad for den store interesse, vi fik fra begyndelsen.



Tre ting Odeon gerne ville gøre om:



Sidebalkonerne: De er bare bygget dumt. Det er blevet meget bedre efter, at vi fik lavet det om i sommerferien og fik et mindre gelænder, men pladserne er stadig ikke optimale.



Skiltning: Det har vi godt nok fået mange tæsk for - både inde og ude - og det er helt forståeligt. Særligt i parkeringskælderen. Det mest frustrerende ved dette punkt er, at vi ikke selv har kunnet gøre noget ved det.



Garderoben: Igen: Dem, der har bygget Odeon, har ikke tænkt sig helt godt nok om. Det er utrolig dårlig logistik at have en garderobe i en kælder. Vi arbejder hele tiden med det, men det er ikke optimalt, at der er garderobe og toiletter i en kælder. Jeg bliver så misundelig, når jeg ser på for eksempel Aarhus Musikhus, som har en garderobe i foyeren uden for salen.



Kilde: Kulturchef Sara Ekknud, Odeon.

- Det føles, som om vi har været i gang i 10 år og ikke 10 måneder, siger Sara Ekknud.

- Ikke en eneste ting er nu, som den var fra starten. Vi er blevet meget klogere og erfarne og har ændret en række ting, og det har heller ikke været uden omkostninger for de ansatte. Der har været travlt, og der har været en stor udskiftning blandt personalet af den grund. Jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg ikke vidste, hvad der ventede mig for et år siden, siger hun.

Det gælder også byggeriet. Inden der er gået et år, er gangarealerne slidt, og mærkerne ses både på vægge, døre og gulv, hvilket publikum har bemærket. Hvem, som har ansvaret og skal stå for renovering, drøfter Odense Kommune og bygherren, KPC, for tiden.