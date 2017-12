Fronterne er trukket op i sagen om cykelrytteren Chris Froome, efter at det for nylig kom frem, at den firedobbelte Tour de France-vinder i september afleverede en dopingprøve med et for højt indhold af astmamidlet salbutamol.

Nogle taler for øjeblikkelig suspension, andre er mere lempelige.

Den danske sportsdirektør Brian Holm har nu gjort sin holdning op, og han maner til besindighed.

I en klumme på netavisen bt.dk argumenterer han med, at sagen hverken drejer sig om epo eller bloddoping, og at Froome skal forklare sig, fordi hans urinprøve under Vueltaen indeholdt dobbelt op på den tilladte grænseværdi for astmamidlet salbutamol.

Altså et stof, som det er tilladt at have i kroppen i visse mængder.

- Set i det lys har Froome ikke fortjent en SÅ hård medfart, som han får nogle steder. Han er sin generations bedste etapeløbsrytter, og det vil ikke være fair, hvis det smadrer hans karriere og eftermæle, skriver Brian Holm på bt.dk.

Holm er sportsdirektør på Quick-Step-holdet og har fra nærmeste hold kunnet følge, hvordan Froomes hold, Team Sky, fra start har prædiket nultolerance og renhed, og nu står i endnu en mudret sag.

Brian Holm vurderer, at sagen kan koste Team Sky og Chris Froome sejren i Vuelta a España, en VM-bronzemedalje i enkeltstart og i værste fald at holdet må lukke og slukke.

- Det forsigtige bud er, at Froome får karantæne, mister sin Vuelta-titel og bliver helvedes upopulær i Touren 2018.

- Det er en no-win-situation. Bliver Froome straffet, vil den ene side råbe "justitsmord", og bliver han frifundet, vil systemet blive kaldt korrupt, skriver Brian Holm.

Chris Froome bedyrer sin uskyld i sagen og siger, at han har indtaget astmamidlet efter reglerne.

Han er ikke suspenderet af Det Internationale Cykelforbund (UCI).