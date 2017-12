Nyborg: Byrådsmedlem Erik Rosengaard (V) holdt sommerferie i august, men fulgte alligevel med i debatten i Nyborg. Den handlede på det tidspunkt stort set kun om Kulturfærgen Broen, og her fik kulturudvalgsformanden pludselig en dårlige mavefornemmelse.

Ikke en af den slags, man let får under ferier i syden, men fornemmelse af, at byrådet var på vej med en forkert beslutning:

- Jeg fik virkelig fornemmelsen af, at vi havde sat gang i noget med den færge, som ikke havde den folkelige opbakning, vi oprindeligt troede. Derfor gik jeg til tasterne og skrev på Facebook, at vi skyldte at lytte til borgerne, siger Erik Rosengaard.

Erik Rosengaards opdatering fra ferielandet blev bemærket, for hidtil havde det kun været fra den socialdemokratiske byrådsgruppe, der blev luftet skepsis ved det store færgeprojekt. Her havde både Per Jespersen og Frits Christensen været kritiske.

- Jeg fik da nogle bemærkninger internt bagefter for den opdatering og fik at vide, at jeg godt kunne have orienteret andre om min holdning. Men det var altså min fornemmelse, at projektet var ved at køre af sporet, siger Erik Rosengaard.

Erik Rosengaard siger, at hans skepsis overfor færgen blandt andet handlede om "kulturdelen" i færgeprojektet.

- Vi havde netop fået gang i Bastionen, som jo er fantastisk for kommunen. Men der vil være udfordringer med at få den til at løbe rundt økonomisk, og konkurrence fra en kulturfærge kunne give bange anelser, siger Erik Rosengaard.

Desuden siger han, at det var vigtigst for byrådet at køre slotsprojektet sikkert i land, og man havde ikke lyst til at have færgesagen til at give mudder i billedet.