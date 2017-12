Venstres Peter Wagner Mollerup ærgrer sig over, at kulturfærgeprojektet blev droppet.

Nyborg: - Jeg vil påstå, at 97 procent af borgerne i Nyborg Kommune var tilhængere af projektet med Kulturfærgen Broen. Men vi lod de tre procent bestemme, og dermed har kommunen misset en gylden chance for at udvikle sig. Vi kunne have fået en rigere kommune med flere turister og flere job.

Det siger byrådsmedlem Peter Wagner Mollerup (V), der stadig er ked af, at byrådet ikke holdt fast og gennemførte projektet med museumsfærgen trods læserbreve og protester på Facebook.

- Vi politikere burde have stået fast, og så måtte tage tæskene bagefter - for eksempel ved det valg, der kom nogle måneder senere.

Peter Wagner Mollerup efterlyser lederskab i situationen, og han mener at færgeprojektet var blevet gennemført, hvis tidligere borgmester Erik Christensen havde stået i spidsen for den socialdemokratiske gruppe:

- Der var opbrud i den socialdemokratiske gruppe. Jeg tror, Erik kunne have holdt sammen på gruppen. Han var god til at stå fast og sige: Hvorfor er det nu lige, vi er politikere, siger han.

Peter Wagner Mollerup undrer sig stadig over, hvorfor det var nødvendigt med tre borgermøder om færgeprojektet, inden beslutningen kunne træffes. Det var netop det tredje borgermøde på Nyborg Strand, der gav kulturfærgen et gevaldigt skud for boven.

- Byrådet skulle have taget en beslutning efter det andet borgermøde, og derfor var det tredje borgermøde unødvendigt, mener Peter Wagner Mollerup, der den dag i dag er i tvivl om, hvad der egentligt lå bag modstanden mod færgen ved Kongens Skibsbro.

- Det var noget underligt subjektivt om færgen var køn eller grim. Det skal ses i forhold til vigtigheden af bevarelsen af færgen for vores efterkommere og de fantastiske udviklingsmuligheder, den ville have givet, siger han.

- Men jeg forstår godt, at museet var blevet nervøs for den folkelige opbakning til hele kulturarvsatsningen på grund af de fanatiske modstandere mod færgen. Og det var den kattelem, økonomudvalget brugte til at at komme ud af situationen, siger Peter Wagner Mollerup, der mener at sagen burde have været behandlet i åbenhed i byrådet, inden man havde truffet afgørelsen.

- Jeg håber, vi i det mindste kan lære af processen, så vi kan holde hovedet koldt og hjertet varmt, næste gang vi får sådan en appelsin i turbanen, siger han.