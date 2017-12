Odense: Indtil videre tyder Rigspolitiets tal på, at antallet af indbrud i juledagene ligger på samme lave niveau som sidste år, men det er næppe nogen trøst for de borgere, der alligevel har været blandt de uheldige.

Alene i Odense har politiet siden klokken 22 juleaften modtaget 12 anmeldelser om indbrud eller indbrudsforsøg begået juleaften eller julenat.

I Bolbro er en tyv kommet ind i et hus på Højstrupvangen ved at bryde et vindue op. Indenfor har tyven ifølge politiets oplysninger været rundt i hele huset, og ejerne, som opdagede indbruddet juleaften ved 22-tiden, havde endnu ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet. Indbruddet er sket mellem klokken 16.30 og 22 juleaften.

Ved halvtolvtiden fik politiet næste anmeldelse om et indbrud - denne gang i en bolig på Mælkehatten i Tornbjerg. Her kom beboerne hjem til et gennemrodet hus, hvor en tyv var kommet ind ved at bryde et vindue op. Vedkommende har fundet frem til nogle smykker, som nu er væk.

I Vollsmose lykkedes det derimod ikke for en tyv at bryde et vindue op til et hus på Hybenhaven - ifølge beboerne er indbrudsforsøget sket søndag mellem klokken 16.15 og 23.35.

Mere held havde en tyv på Heliosvænget i Dalum, hvor et opbrudt vindue gav adgang til et hus med blandt andet it-udstyr og smykker, som husets beboere kunne konstatere var stjålet, da de vendte hjem lige efter midnat og fandt deres hjem gennemrodet. Indbruddet er sket i tidsrummet søndag klokken 17 til 00.05 natten til mandag.

Kontanter blev udbyttet for tyven, som trængte ind i et hus på Skibhusvej ved at bryde en dør op. Tyven har ifølge anmeldelsen til politiet været rundt i hele huset under indbruddet, som er sket i tidsrummet søndag klokken 16.30 til 00.15 natten til mandag.