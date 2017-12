Dronning Elizabeth II hylder i sit årlige julebudskab byerne London og Manchester for deres håndtering af ekstremisters blodige angreb tidligere i år.

- Det har været mit privilegium at besøge unge overlevende fra angrebet på en koncerthal i Manchester, hedder det i talen, som den 91-årige monark holder juledag. talen, der blev optaget tidligt juledag, bliver sendt senere på dagen i tv i Storbritannien og i de 51 andre Commonwealthlande.

Ved angrebet i Manchester blev 22 mennesker dræbt. London er blevet rystet af angreb to gange.

- Jeg betegner mit besøg hos overlevende på et hospital som et privilegium, fordi de patienter, som jeg mødte, var et forbillede for os alle i kraft af deres tapperhed og modstandsvilje, siger hun.

Dronning Elizabeth priser også sin mand, den 96-årige prins Philip, som tidligere i år trak sig tilbage fra de fleste af sine offentlige pligter. Hun roser blandt andet Philip for hans "stærke støtte og unikke humoristiske sans".

Den britiske monark, prins Philip og andre medlemmer af kongefamilien, deltager juledag i en gudstjeneste i deres residens i Sandringham 175 kilometer nord for London.

Kongeparret taler typisk med de lokale, som kommer for at overvære deres ankomst til Sandringham. Kongefamilien spiser en frokost efter gudstjenesten.

Det er første jul, hvor familien er sammen med prins Harrys forlovede, den 36-årige skuespiller Meghan Markle.

I sin relativt korte tv-tale siger dronning Elizabeth, at kongefamilien ser frem til at byde nye medlemmer velkommen næste år - en øjensynlig henvisning til Markle og til en baby, som prins William og hans kone venter i foråret.

Prins Harry og Meghan Markle har fastsat datoen 19. maj 2018 som deres bryllupsdag. De skal giftes i St. George's Chapel i Windsor Castle vest for London.

Den 33-årige prins og Meghan Markle blev forlovet 27. november.