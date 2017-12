112

Fredericia: Mens de fleste af os andre har mæsket os i flæskesteg og pakket gaver op, må ukendte indbrudstyve have haft sved på panden.

De har haft særdeles travlt i Fredericia-området. I løbet af et lille døgn har de brudt ind i ikke færre end 17 villaer, rækkehuse og lejligheder. Da samme fremgangsmåde er blevet brugt for at komme ind, formoder politiet, at der er tale om de samme gerningsmænd og sætter nu ekstra ind for at få dem stoppet.

- Fra morgenstunden har vi sat ekstra kræfter ind. Vi har flyttet rundt med nogle patruljer, har en hundepatrulje i marken og bedt flere efterforskere om at møde ind. De skal nu forhøre sig i området for indbruddene og for eksempel lede efter mulig videoovervågning, siger vagtchef Mikkel Ross, Sydøstjyllands Politi.