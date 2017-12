2 / 3

Mogens Mulle Johansen (SF), kommende formand for Uddannelse-, Børne- og Familieudvalget: - Der er ingen tvivl om, at vi skal have kigget på ordningen. Der går jo rygter om, at de ikke får dækket alle de timer, som foreninger lejer sig ind, når de kommer over en vis grænse, og det er ikke meningen. Det er noget udvalget skal kigge på, for man har åbenbart ikke haft helt styr på tidligere, at der kunne være noget forskelsbehandling. Så er der den anden del af det. Jeg har ment, at der bør være gratis for foreningerne at bruge hallerne, lige siden jeg kom ind i politik. Det er helt vildt, at frivillige skal bruge tid på at skaffe penge, når de arbejder gratis for sundheden. Vi er lykkedes med at få sat hallejen ned af nogle omgange, men vi vil gerne have, at det bliver gratis. Så det skal vi kigge på. Det er jo ikke sådan, at vi har bunker af penge liggende, det kommer nok til at tage en periode, men der skal lægges en plan for, hvordan vi finder pengene.