140.000 kroner er, hvad der er sat af til en ny optælling af, hvor mange, hvornår og hvordan borgerne i Assens Kommune bruger kommunens ni haller.

Det er Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune, der gerne vil igangsætte en ny undersøgelse af aktivitetstimerne i hallerne, og derfor har sat penge af til projektet.

Assens Kommune gennemførte i 2013 en lignende undersøgelse af brugen af hallerne, som blev udført af konsulentfirmaet Keinicke og Overgaard og Syddansk Universitet. Undersøgelsen var en optælling af, hvem brugte hvad, hvornår og hvor meget.

Halkapacitetsundersøgelse Assens Kommune lavede i 2013 en undersøgelse af hallerne. Den blev gennemført af konsulentfirmaet Keinicke og Overgaard.Heri indgik en kapacitetsundersøgelse udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.



Undersøgelserne fra 2013 dannede grundlag for halstrategien "Præcisér, aktivér, etablér".



I oktober 2017 blev der drøftet en række muligheder for gennemførelse af fase 2 af halkapacitetsundersøgelsen i Assens Kommune. Mødet mundede ud i en aftale om, at SDU fremsender et tilbud.



Den nye undersøgelse vil, hvis den vedtages, undersøge blandt andet: Hvor meget den enkelte hal benyttes, hvor mange der benytter den i hver af de benyttede timer, og hvem, der benytter faciliteten.



De eksakte optællinger i hallerne skal foretages af frivillige ved brug af en speciel app, som er udviklet til formålet.

Optællingen dannede dengang grundlag for en ny halstrategi. Kultur- og Fritidsudvalget har i december besluttet, at det er en god idé, at igangsætte en ny undersøgelse.

- Det er en god idé i forhold til, at halstrategien fra 2013 og senere justeringer er ved at være fuldført. Hallerne har fået et løft (renovering, red.), så det kunne være lidt sjovt at se, om det har haft en effekt, og om der er kommet yderligere aktivitet, og hvad bliver hallen brugt til, siger Ena Nørgaard (K), formand for Kultur og Fritidsudvalget.

Udvalget har besluttet, at undersøgelsen skal udføres af frivillige, der skal stå i hallerne og tælle brugerne ved hjælp af en app.

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt Syddansk Universitet om at sende et tilbud på den anden optælling, der efter planen skal foregå i alle kommunens haller mellem klokken 8 og 22 og starte i uge 6 i 2018. Efter planen vil undersøgelsen være færdig til sommer.

U ndersøgelsen finansieres af restmidler fra Folkeoplysningsudvalgets budget for 2017.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget accepterer tilbuddet fra Syddansk Universitet, skal kommunen selv stå for at skaffe de frivillige til at tælle. Andre fynske kommuner har erfaring med at bruge frivillige foreninger, eksempelvis en sportsklub, der honoreres for deres arbejde.