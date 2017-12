I oktober fik Nyborg Kommune et nyuddannet hold sundhedsambassadører, som er i fuld gang med at udvikle initiativer. Målet er at nå borgere, der på forskellig vis har brug for en hjælpende hånd i livet.

Nyborg: Fitnesscentre, grøntsager, yoga, kildevand og proteiner. Når mange af os hører ordet sundhed, kommer vi let til at tænke på mad og motion, og på, at vi hellere må styre forbi bland-selv-slikket i supermarkedet i weekenden.

Men man kan sagtens være sund, selvom man spiser fredagsslik og springer fitnesscentret over. Det mener Nyborg Kommunes nyudklækkede sundhedsambassadører, der i efteråret har brugt syv uger på at uddanne sig inden for både fysisk og psykisk velvære.

- Vi befinder os her, hvor sundhed i det hele taget handler om, at man kan komme op og ud af døren. Vi har aldrig snakket om gulerødder, siger sundhedsambassadøren Susanne Heinrichs.

Målet for de frivillige ambassadører er nemlig først og fremmest at nå ind over dørtærsklen til borgere, der har brug for en følgesvend. Her er det ikke sikkert, at det er løbebåndet, borgeren skal have et kærligt puf i retning af, hvis det ikke er nøglen til det, vedkommende mangler i livet.

- Vi vil gerne vise, at der ikke nødvendigvis skal så meget til for at gøre en forskel, siger Anja Refsborg, der også er en del af gruppen.